Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 2026 в Якутске 4 марта 2026

Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 4 марта 2026 в Якутске

Сегодня 3 Завтра 4
Cinema Center г. Якутск, ул. Кирова, 18г
2D
13:20 от 300 ₽ 15:30 от 300 ₽ 17:40 от 600 ₽
Азия г. Якутск, ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
2D
09:40 от 280 ₽ 13:30 от 550 ₽ 17:20 от 590 ₽
Емеян г. Якутск, ул. Михаила Николаева, 42а
2D
10:00 от 280 ₽ 12:00 от 300 ₽ 14:00 от 400 ₽ 16:00 от 500 ₽ 18:00 от 560 ₽
Качели Якутск, 203-й микрорайон, 2г
2D
14:25 от 400 ₽ 18:20 от 500 ₽
Кинозал «Авиатор» Якутск, Можайского, 25
2D
12:00 от 330 ₽ 18:10 от 530 ₽
Центральный г. Якутск, пр.Ленина,12
2D
14:10 от 340 ₽ 16:20 от 540 ₽
