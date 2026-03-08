Тоже «Реальные пацаны», но круче пермских: почему зрители без ума от сериала Blue Mountain State

Если вам понравились «Метод» и «Фишер»: этот сериал НТВ про маньяка с рейтингом 7,9 многие пропустили, а он шикарен до мурашек

От новинки HBO ждали провального комикса, а получился новый «Настоящий детектив»: смотрим первый трейлер «Фонарей»

«Онегина» от Андреасяна голландец оценил хуже, чем русские зрители: не понял Евгения и разнес финал

С нас постер, с вас ответ: в этом тесте по советским фильмам проигравших нет

«Александра, этот город наш с тобою»: чего не хватает в кадре из фильма «Москва слезам не верит»? (тест)

«Кина не будет»-тест: угадайте советский фильм по финальному кадру?

Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин

«Ставлю 1 из 10»: военный историк камня на камне не оставил от лучшей части «Властелина колец» – ужасно все (кроме отрезанных голов)

Из «Убить Билла» спустя годы вырезали несколько важнейших моментов: Тарантино пищит от восторга, а вот россияне подвоха не поймут