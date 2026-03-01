28 млн просмотров и 1 место в топе Netflix: зрители не «отлипали» от новых «Бриджертонов»

Когда «Метода» мало: 3 детективных триллера с элементами фильма ужасов — в полном восторге

Не только страшные русские в «Очень странных делах»: 3 культовых иностранных сериала про Россию

Меглин из «Метода» одобряет: 3 российских детектива, где главные герои – с необычными способностями

«Разве не видели, когда снимали?»: эта героиня «Новой земли» бесит россиян сильнее Веры Брагиной из «Первого отдела 5»

В этом тесте максимум наберут лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов о студентах по кадру

ИИ перенес 10 героинь из кино СССР на обложки глянца: тут и «Сказка о царе Салтане», и «Морозко» – Марфушку вообще не узнать (фото)

Советская «Снежная королева» – американка? Сразу нескольким легендарным мультфильмам СССР на Западе поменяли «прописку»

От тюльпанов до ромашек: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с цветами – викторина к 8 марта

Птицы улетели, вопросы остались: тест по комедии «Любовь и голуби» – на 6/6 пройдут только влюбленные в ленту