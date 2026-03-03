Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Красавица
Расписание сеансов Красавица, 2026 в Якутске
4 марта 2026
Расписание сеансов Красавица, 4 марта 2026 в Якутске
Вся информация о фильме
Cinema Center
г. Якутск, ул. Кирова, 18г
2D
11:50
от 300 ₽
16:30
от 600 ₽
Азия
г. Якутск, ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
2D
11:50
от 500 ₽
15:40
от 650 ₽
17:40
от 650 ₽
Емеян
г. Якутск, ул. Михаила Николаева, 42а
2D
17:20
от 550 ₽
Кинозал «Авиатор»
Якутск, Можайского, 25
2D
14:00
от 330 ₽
Лена
г. Якутск, просп. Ленина, 45
2D
18:30
от 520 ₽
Центральный
г. Якутск, пр.Ленина,12
2D
12:00
от 340 ₽
