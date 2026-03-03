Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Красавица, 2026 в Якутске

Cinema Center г. Якутск, ул. Кирова, 18г
2D
16:30 от 600 ₽
Азия г. Якутск, ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
2D
15:40 от 650 ₽ 17:40 от 650 ₽
Емеян г. Якутск, ул. Михаила Николаева, 42а
2D
17:20 от 550 ₽
Кинозал «Авиатор» Якутск, Можайского, 25
2D
14:00 от 330 ₽
Лена г. Якутск, просп. Ленина, 45
2D
18:30 от 520 ₽
