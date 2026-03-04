Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Малыш
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Якутске
10 марта 2026
Расписание сеансов Малыш, 10 марта 2026 в Якутске
Сегодня
4
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Cinema Center
г. Якутск, ул. Кирова, 18г
2D
09:40
от 300 ₽
22:20
от 600 ₽
Центральный
г. Якутск, пр.Ленина,12
2D
21:15
от 540 ₽
