Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «К себе нежно» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Малыш Расписание сеансов Малыш, 2026 в Якутске 9 марта 2026

Расписание сеансов Малыш, 9 марта 2026 в Якутске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 4 Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Малыш»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Cinema Center г. Якутск, ул. Кирова, 18г
2D
09:40 от 400 ₽ 22:20 от 700 ₽
Центральный г. Якутск, пр.Ленина,12
2D
21:15 от 540 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Граница
Граница
2025, Россия, ужасы
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Обожаю Шерлока и потому рекомендую эти 3 детективных сериала с интересным сюжетом — если пропустили, то зря
Рейтинги 8,0 и 8,2 говорят сами за себя: 3 сильных российских сериала для вечера — их включают и смотрят до финальных титров
Маньяк танцует, «Уэнсдей» в кадре: какие популярные хорроры высмеяли в трейлере «Очень страшного кино 6» (видео)
«Зацепил с первой минуты»: новый российский детектив на ИВИ почти догнал «Первый отдел» – позади даже «Лепила» с Панфиловым
«Сезон отстой, а последние серии тухляк»: НТВ поспешил с «Первым отделом 5», но людей не насмешил
Вслед за «Сказкой о царе Салтане»: когда в России выйдет фильм «Царевна-лягушка 2»
Лишь 2/10 россиян проходят тест по «Берегись автомобиля» на 7/7 — на сколько ответите вы?
СССР, Ленин, расчлененка – Тилль Линдеманн сыграл в российском детективе со звездой «Холопа»: «На уровне “Бойцовского клуба”»
Ларису Ивановну и сложный тест по «Мимино» хочу: Кикабидзе бы поднял за него тост, так хорош!
В топ-10 популярных в России мультфильмов – только один западный: именно с него в СССР «списали» «Ну, погоди!»
«Разорвется сердце»: у той самой детской песенки из «Мимино» очень взрослый смысл — цензура СССР даже требовала вырезать сцену
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше