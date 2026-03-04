Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Малыш Расписание сеансов Малыш, 2026 в Якутске 6 марта 2026

Расписание сеансов Малыш, 6 марта 2026 в Якутске

Сегодня 4 Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Cinema Center г. Якутск, ул. Кирова, 18г
2D
10:20 от 350 ₽ 22:20 от 650 ₽
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Граница
2025, Россия, ужасы
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
