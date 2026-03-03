Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Якутске 4 марта 2026

Расписание сеансов Малыш, 4 марта 2026 в Якутске

Вся информация о фильме
Cinema Center г. Якутск, ул. Кирова, 18г
2D
09:30 от 300 ₽ 15:10 от 550 ₽ 20:40 от 600 ₽
Кинозал «Авиатор» Якутск, Можайского, 25
2D
20:10 от 530 ₽
Центральный г. Якутск, пр.Ленина,12
2D
14:45 от 340 ₽ 19:35 от 540 ₽
