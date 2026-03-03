Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Малыш
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Якутске
3 марта 2026
Расписание сеансов Малыш, 3 марта 2026 в Якутске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Малыш»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Cinema Center
г. Якутск, ул. Кирова, 18г
2D
15:10
от 550 ₽
20:40
от 600 ₽
Кинозал «Авиатор»
Якутск, Можайского, 25
2D
20:10
от 530 ₽
Центральный
г. Якутск, пр.Ленина,12
2D
14:45
от 340 ₽
19:35
от 540 ₽
