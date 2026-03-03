Оповещения от Киноафиши
«Царевна-лягушка 2»
Киноафиша Фильмы Кутюр Расписание сеансов Кутюр, 2025 в Якутске 3 марта 2026

Расписание сеансов Кутюр, 3 марта 2026 в Якутске

Сегодня 3 Завтра 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Cinema Center г. Якутск, ул. Кирова, 18г
2D
17:30 от 850 ₽
Азия г. Якутск, ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
2D
15:20 от 650 ₽ 19:30 от 650 ₽
Емеян г. Якутск, ул. Михаила Николаева, 42а
2D
15:20 от 500 ₽ 21:15 от 580 ₽
Лена г. Якутск, просп. Ленина, 45
2D
16:20 от 540 ₽
