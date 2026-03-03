Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Кутюр
Расписание сеансов Кутюр, 2025 в Якутске
Расписание сеансов Кутюр, 2025 в Якутске
Cinema Center
г. Якутск, ул. Кирова, 18г
2D
17:30
от 850 ₽
Азия
г. Якутск, ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
2D
15:20
от 650 ₽
19:30
от 650 ₽
Емеян
г. Якутск, ул. Михаила Николаева, 42а
2D
15:20
от 500 ₽
21:15
от 580 ₽
Лена
г. Якутск, просп. Ленина, 45
2D
16:20
от 540 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
