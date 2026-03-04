Оповещения от Киноафиши
Грозовой перевал
Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Якутске
6 марта 2026
Расписание сеансов Грозовой перевал, 6 марта 2026 в Якутске
Сегодня
4
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Cinema Center
г. Якутск, ул. Кирова, 18г
2D
18:00
от 850 ₽
Азия
г. Якутск, ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
2D
13:35
от 550 ₽
18:00
от 590 ₽
20:30
от 590 ₽
23:00
от 590 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Граница
Отзывы
2025, Россия, ужасы
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
