Фильмы
Грозовой перевал
Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Якутске
5 марта 2026
Расписание сеансов Грозовой перевал, 5 марта 2026 в Якутске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Факты
Вопросы и ответы
Сегодня
4
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Cinema Center
г. Якутск, ул. Кирова, 18г
2D
18:00
от 850 ₽
Азия
г. Якутск, ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
2D
13:35
от 550 ₽
18:00
от 590 ₽
20:30
от 590 ₽
23:00
от 590 ₽
Центральный
г. Якутск, пр.Ленина,12
2D
18:50
от 570 ₽
