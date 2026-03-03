Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Цинга
Расписание сеансов Цинга, 2025 в Якутске
4 марта 2026
Расписание сеансов Цинга, 4 марта 2026 в Якутске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Цинга»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Cinema Center
г. Якутск, ул. Кирова, 18г
2D
18:40
от 600 ₽
22:00
от 600 ₽
Азия
г. Якутск, ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
2D
16:40
от 590 ₽
19:15
от 590 ₽
Емеян
г. Якутск, ул. Михаила Николаева, 42а
2D
13:10
от 400 ₽
19:00
от 560 ₽
Лена
г. Якутск, просп. Ленина, 45
2D
16:40
от 520 ₽
18:30
от 540 ₽
Центральный
г. Якутск, пр.Ленина,12
2D
22:30
от 540 ₽
