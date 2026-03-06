Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Наследник
Расписание сеансов Наследник, 2025 в Якутске
6 марта 2026
Расписание сеансов Наследник, 6 марта 2026 в Якутске
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Cinema Center
г. Якутск, ул. Кирова, 18г
2D
20:30
от 850 ₽
Азия
г. Якутск, ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
2D
18:20
от 650 ₽
20:20
от 650 ₽
Емеян
г. Якутск, ул. Михаила Николаева, 42а
2D
15:20
от 500 ₽
21:10
от 600 ₽
Лена
г. Якутск, просп. Ленина, 45
2D
15:50
от 340 ₽
