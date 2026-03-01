Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 2025 в Якутске 6 марта 2026

Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 6 марта 2026 в Якутске

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 4 пт 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три богатыря и свет клином»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Самыртай Синема (Качикатцы) Хангаласский р-н, с. Качикатцы, Ленина, 17
2D
17:00 от 250 ₽
Чумпу-Кытыл (Чумпу-Кытыл) Момский р-н, с. Чумпу-Кытыл, Центральная, 29
2D
19:00 от 200 ₽
