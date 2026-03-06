Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Якутск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Крик 7
Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Якутске
10 марта 2026
Расписание сеансов Крик 7, 10 марта 2026 в Якутске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
6
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Крик 7»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Cinema Center
г. Якутск, ул. Кирова, 18г
2D
17:20
от 600 ₽
19:40
от 600 ₽
22:00
от 600 ₽
Азия
г. Якутск, ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
2D
10:10
от 280 ₽
14:20
от 500 ₽
18:30
от 590 ₽
20:40
от 590 ₽
22:50
от 550 ₽
Центральный
г. Якутск, пр.Ленина,12
2D
18:00
от 540 ₽
20:20
от 540 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Граница
Отзывы
2025, Россия, ужасы
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Похудел на 12 кг и ездил в колонию к Ефремову: Куценко раскрыл эксклюзивные детали съемок сериала «Встать на ноги» от Okko
18,5 млн просмотров, 140 млн часов и №1 в 84 странах: Netflix 10 марта выпускает 2 сезон «One Piece» — собрали все, что известно
Когда «Метода» мало: 3 детективных триллера с элементами фильма ужасов — в полном восторге
Птицы улетели, вопросы остались: тест по комедии «Любовь и голуби» – на 6/6 пройдут только влюбленные в ленту
«Разве не видели, когда снимали?»: эта героиня «Новой земли» бесит россиян сильнее Веры Брагиной из «Первого отдела 5»
Меглин из «Метода» одобряет: 3 российских детектива, где главные герои – с необычными способностями
От тюльпанов до ромашек: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с цветами – викторина к 8 марта
Пересмотрел мульты и не обнаружил песни про «Чебурашку» и зонта у Шапокляк: нашел в Сети идеальное объяснение
Рвала на себе волосы, называла горем: печальная цитата Раневской проясняет, почему она презирала праздник 8 марта
Советская «Снежная королева» – американка? Сразу нескольким легендарным мультфильмам СССР на Западе поменяли «прописку»
Как лучший боевик Тарантино, но на японский лад: это аниме уже превзошло «Убить Билла»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667