Фильмы
Крик 7
Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Якутске
8 марта 2026
Расписание сеансов Крик 7, 8 марта 2026 в Якутске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
6
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Крик 7»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Cinema Center
г. Якутск, ул. Кирова, 18г
2D
17:20
от 700 ₽
19:40
от 700 ₽
22:00
от 700 ₽
Азия
г. Якутск, ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
2D
10:10
от 320 ₽
14:20
от 590 ₽
18:30
от 590 ₽
20:40
от 590 ₽
22:50
от 590 ₽
Емеян
г. Якутск, ул. Михаила Николаева, 42а
2D
10:00
от 300 ₽
12:10
от 350 ₽
14:20
от 450 ₽
16:30
от 550 ₽
18:40
от 580 ₽
20:50
от 580 ₽
23:00
от 580 ₽
Качели
Якутск, 203-й микрорайон, 2г
2D
11:55
от 350 ₽
18:00
от 500 ₽
22:05
от 500 ₽
Центральный
г. Якутск, пр.Ленина,12
2D
18:00
от 570 ₽
20:20
от 570 ₽
