Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Якутске

Сегодня 6 Завтра 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Условные обозначения
Cinema Center г. Якутск, ул. Кирова, 18г
2D
17:20 от 650 ₽ 19:40 от 650 ₽ 22:00 от 650 ₽
Азия г. Якутск, ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
2D
18:30 от 590 ₽ 20:40 от 590 ₽ 22:50 от 590 ₽
Емеян г. Якутск, ул. Михаила Николаева, 42а
2D
16:30 от 500 ₽ 18:40 от 580 ₽ 20:50 от 580 ₽ 23:00 от 580 ₽
Качели Якутск, 203-й микрорайон, 2г
2D
18:00 от 500 ₽ 22:05 от 500 ₽
Центральный г. Якутск, пр.Ленина,12
2D
18:00 от 570 ₽ 20:20 от 570 ₽
