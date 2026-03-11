Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Якутске 11 марта 2026

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 11 марта 2026 в Якутске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Азия г. Якутск, ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
2D
12:10 от 450 ₽ 15:40 от 590 ₽ 21:05 от 590 ₽
