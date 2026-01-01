Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска Кинотеатры Тас-Юрях Синема Кинотеатр Тас-Юрях Синема (Якутск) на карте

201 км
Кинозал СКЦ «Кыталык» (Тойбохой) Сунтарский р-н, с. Тойбохой, Октябрьская, 41, корп. 1
5
219 км
Кинозал СКЦ «Айыллаан» (Сарданга) Сунтарский р-н, с. Сарданга, Мира, 45
5
246 км
Партизан Папанина ул, 40, Сунтар, Респ. Саха (Якутия)
5
247 км
Кинозал УЦНТ им. Зверева — Кыыл Уола (Сунтар) Сунтарский р-н, с. Сунтар, Вилюйская, 32
5
248 км
Липа Cinema (Эльгяй) Сунтарский р-н, с. Эльгяй, Комсомольская, 1
5
259 км
Кинозал СКЦ «Алгыс» (Кутана) Сунтарский р-н, с. Кутана, Владимира Крыжановского, 32
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
