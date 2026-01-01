Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Кытыл Синема (Кытыл-Дюра)
Кинотеатр Кытыл Синема (Кытыл-Дюра) (Якутск) на карте
Кинотеатр Кытыл Синема (Кытыл-Дюра) (Якутск) на карте
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр Кытыл Синема (Кытыл-Дюра) (Якутск) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
107
км
Кырсаада Синема (Дикимдя)
Горный р-н, с. Дикимдя, Ленина, 13
5
131
км
Аартык Синема (Улахан-Ан)
Хангаласский р-н, с. Улахан-Ан, Братьев Трофимовых, 1
5
151
км
Булгун Синема (Булгунняхтах)
Хангаласский р-н, с. Булгунняхтах, Советская, 78
5
160
км
Асыма Cinema (Асыма)
Горный р-н, с. Асыма, Чэмпи, 2
5
167
км
Самыртай Синема (Качикатцы)
Хангаласский р-н, с. Качикатцы, Ленина, 17
5
173
км
Одуну Синема (Магарас)
Горный р-н, с. Магарас, Октябрьская, 10
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
В сторону «Грозовой перевал»: о токсичных отношениях есть другая лента — Кира Найтли в ней удивительно хороша
Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели
Вышли сразу 7 серий: «Наш спецназ-4» стартовал на Пятом канале 1 марта — говорят, что по вайбу похож на «Первый отдел»
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
