Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
20:30 от 350 ₽
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
2026, Россия, военный, драма
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
