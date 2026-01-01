Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Партизан
Кинотеатр Партизан (Якутск) на карте
Кинотеатр Партизан (Якутск) на карте
Кинотеатр Партизан (Якутск) на карте
700
метров
Кинозал УЦНТ им. Зверева — Кыыл Уола (Сунтар)
Сунтарский р-н, с. Сунтар, Вилюйская, 32
5
35.8
км
Кинозал СКЦ «Айыллаан» (Сарданга)
Сунтарский р-н, с. Сарданга, Мира, 45
5
36
км
Липа Cinema (Эльгяй)
Сунтарский р-н, с. Эльгяй, Комсомольская, 1
5
46.2
км
Кинозал СКЦ «Кыталык» (Тойбохой)
Сунтарский р-н, с. Тойбохой, Октябрьская, 41, корп. 1
5
61.8
км
Кинозал СКЦ «Алгыс» (Кутана)
Сунтарский р-н, с. Кутана, Владимира Крыжановского, 32
5
77.7
км
Сиэйэ (Шея)
Сунтарский р-н, с. Шея, Советская, 25
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
