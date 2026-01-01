Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Табалаах (Улахан-Кюель)
Кинотеатр Табалаах (Улахан-Кюель) (Якутск)
Кинотеатр Табалаах (Улахан-Кюель) (Якутск)
Кинотеатр Табалаах (Улахан-Кюель) (Якутск)
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
41.5
км
Адыча (Бетенкес)
Верхоянский р-н, с. Бетенкес, Южная, 12/2
5
261
км
Кинозал ЭКЦ «Гарпан» (Батагай-Алыта)
Эвено-Бытантайский р-н, с. Батагай-Алыта, Шадрина, 2
5
316
км
Осикат (Хонуу)
Момский р-н, с. Хонуу, Молодежная, 4/1
5
382
км
Чумпу-Кытыл (Чумпу-Кытыл)
Момский р-н, с. Чумпу-Кытыл, Центральная, 29
5
535
км
Баягантай (Крест-Хальджай)
Томпонский р-н, с. Крест-Хальджай, Центральная, 27
5
568
км
Инди (Чокурдах)
Аллаиховский р-н, пос. Чокурдах, Ленина, 2
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Один из России, второй из Японии, третий из Канады: 3 детектива, которые легко «съедаются» за вечер
Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро
Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
