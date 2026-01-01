Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Табалаах (Улахан-Кюель) (Якутск) на карте

Кинотеатр Табалаах (Улахан-Кюель) (Якутск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

41.5 км
Адыча (Бетенкес) Верхоянский р-н, с. Бетенкес, Южная, 12/2
5
261 км
Кинозал ЭКЦ «Гарпан» (Батагай-Алыта) Эвено-Бытантайский р-н, с. Батагай-Алыта, Шадрина, 2
5
316 км
Осикат (Хонуу) Момский р-н, с. Хонуу, Молодежная, 4/1
5
382 км
Чумпу-Кытыл (Чумпу-Кытыл) Момский р-н, с. Чумпу-Кытыл, Центральная, 29
5
535 км
Баягантай (Крест-Хальджай) Томпонский р-н, с. Крест-Хальджай, Центральная, 27
5
568 км
Инди (Чокурдах) Аллаиховский р-н, пос. Чокурдах, Ленина, 2
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
