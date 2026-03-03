Оповещения от Киноафиши
Качели
Расписание сеансов кинотеатра «Качели»
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
2D
15:45
от 450 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
17:45
от 450 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
13:50
от 400 ₽
22:15
от 500 ₽
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
комедия
2026, Россия
2D
20:20
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
