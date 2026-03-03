Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Качели»

Расписание сеансов кинотеатра «Качели»

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
15:45 от 450 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
17:45 от 450 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
13:50 от 400 ₽ 22:15 от 500 ₽
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса) комедия 2026, Россия
2D
20:20 от 500 ₽
