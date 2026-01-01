Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска
Кинотеатры
So beye films (Жиганск)
Расписание сеансов кинотеатра «So beye films (Жиганск)»
Расписание сеансов кинотеатра «So beye films (Жиганск)»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
На помощь!
ужасы, триллер
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
324
км
Кинозал ЭКЦ «Гарпан» (Батагай-Алыта)
Эвено-Бытантайский р-н, с. Батагай-Алыта, Шадрина, 2
5
325
км
Сайылык (Сайылык)
Кобяйский р-н, с. Сайылык, Октябрьская, 47
5
327
км
Тымпы Синема (Тымпы)
Вилюйский р-н, с. Тымпы, Коммунаров, 13
5
328
км
Кинозал Магасского ЦКиД (Харбала)
Верхневилюйский р-н, с. Харбала, Павла Васильева, 9
5
333
км
Тускул (Тосу)
Вилюйский р-н, с. Тосу, Октябрьская, 1
5
336
км
Тасагар (Тасагар)
Вилюйский р-н, с. Тасагар, Пионерская, 15
5
