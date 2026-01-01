Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска Кинотеатры So beye films (Жиганск) Кинотеатр So beye films (Жиганск) (Якутск) на карте

Кинотеатр So beye films (Жиганск) (Якутск) на карте

Кинотеатр So beye films (Жиганск) (Якутск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

324 км
Кинозал ЭКЦ «Гарпан» (Батагай-Алыта) Эвено-Бытантайский р-н, с. Батагай-Алыта, Шадрина, 2
5
325 км
Сайылык (Сайылык) Кобяйский р-н, с. Сайылык, Октябрьская, 47
5
327 км
Тымпы Синема (Тымпы) Вилюйский р-н, с. Тымпы, Коммунаров, 13
5
328 км
Кинозал Магасского ЦКиД (Харбала) Верхневилюйский р-н, с. Харбала, Павла Васильева, 9
5
333 км
Тускул (Тосу) Вилюйский р-н, с. Тосу, Октябрьская, 1
5
336 км
Тасагар (Тасагар) Вилюйский р-н, с. Тасагар, Пионерская, 15
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
