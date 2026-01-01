Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Эркээни (Техтюр)
Кинотеатры рядом
18.1
км
Кедр (Табага)
с. Табага, Строительная, 12
5
24.1
км
Ой киинэ (Ой)
Хангаласский р-н, с. Ой, Ленина, 65
5
27.5
км
Кинозал ЦНТ «Айылгы» (Павловск)
Мегино-Кангаласский р-н, с. Павловск, Молодежная, 10
5
30.1
км
Синемания
ДК "Саргы Тюсюлгэтэ"
5
32.2
км
Емеян
ул. Михаила Николаева, 42а
5
35.6
км
Азия
ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
5
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
