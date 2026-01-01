Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Эркээни (Техтюр) (Якутск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

18.1 км
Кедр (Табага) с. Табага, Строительная, 12
5
24.1 км
Ой киинэ (Ой) Хангаласский р-н, с. Ой, Ленина, 65
5
27.5 км
Кинозал ЦНТ «Айылгы» (Павловск) Мегино-Кангаласский р-н, с. Павловск, Молодежная, 10
5
30.1 км
Синемания ДК "Саргы Тюсюлгэтэ"
5
32.2 км
Емеян ул. Михаила Николаева, 42а
5
35.6 км
Азия ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
