Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса) комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
На помощь!
На помощь! ужасы, триллер 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
6.8 км
Сардана Республика Саха, с.Намцы, ул. С.Платонова, 1
5
6.9 км
Кинозал УДНТ им. Шестакова (Намцы) Намский р-н, с. Намцы, Винокурова, 19
5
11.1 км
Центр народного творчества «Чороон» Намский р-н, с. Аппаны, Левина, 3
5
14.2 км
Cinema-Hom (Кысыл-Сыр) Намский р-н, с. Кысыл-Сыр, Северная, 1
5
27.2 км
Кинозал ДК им. Охлопкова (Тумул) Намский р-н, с. Тумул, Аммосова, 14
5
32.6 км
Мичээр (Огородтах) Усть-Алданский р-н, с. Огородтах, Охлопкова, 38
5
