Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Эмиссинема (Эмиссы)
Кинотеатр Эмиссинема (Эмиссы) (Якутск) на карте
Кинотеатр Эмиссинема (Эмиссы) (Якутск) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр Эмиссинема (Эмиссы) (Якутск) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
56.4
км
Алаhа (Туора-Кюель)
Чурапчинский р-н, с. Туора-Кюель, Октябрьская, 10
5
72.3
км
Cinema Club (Бетюнцы)
Амгинский р-н, с. Бетюнцы, Васильева, 2
5
78.4
км
Маралай
Чурапчинский р-н, с. Маралайы, Октябрьская, 54
5
86
км
Долун (Дябыла)
Чурапчинский р-н, с. Дябыла, Комсомольская, 3
5
87.3
км
Кинозал ЦК им. Ноговицына (Болугур)
Амгинский р-н, с. Болугур, Ленина, 52
5
90.4
км
Кинозал ЦНТ «Айылгы» (Павловск)
Мегино-Кангаласский р-н, с. Павловск, Молодежная, 10
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
