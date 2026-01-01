Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска Кинотеатры Хампа Синема (Хампа) Расписание сеансов кинотеатра «Хампа Синема (Хампа)»

Расписание сеансов кинотеатра «Хампа Синема (Хампа)»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса) комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
На помощь!
На помощь! ужасы, триллер 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
12.9 км
Тасагар (Тасагар) Вилюйский р-н, с. Тасагар, Пионерская, 15
5
23.9 км
Тымпы Синема (Тымпы) Вилюйский р-н, с. Тымпы, Коммунаров, 13
5
46.2 км
Сайылык (Сайылык) Кобяйский р-н, с. Сайылык, Октябрьская, 47
5
62 км
Сарыал (Мастах) Кобяйский р-н, с. Мастах, Советская, 20
5
67.4 км
Тускул (Тосу) Вилюйский р-н, с. Тосу, Октябрьская, 1
5
107 км
Кинозал Тамалаканского ДК (Тамалакан) Верхневилюйский р-н, с. Тамалакан, Семена Руфова, 17
5
