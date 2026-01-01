Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Кинозал ДК им. Охлопкова (Тумул)
Кинотеатр Кинозал ДК им. Охлопкова (Тумул) (Якутск) на карте
Кинотеатр Кинозал ДК им. Охлопкова (Тумул) (Якутск) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр Кинозал ДК им. Охлопкова (Тумул) (Якутск) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
11.2
км
Saidam Sinema (Столбы)
Намский р-н, с. Столбы, Аммосова, 26
5
16.2
км
Центр народного творчества «Чороон»
Намский р-н, с. Аппаны, Левина, 3
5
20.4
км
Кинозал УДНТ им. Шестакова (Намцы)
Намский р-н, с. Намцы, Винокурова, 19
5
20.5
км
Сардана
Республика Саха, с.Намцы, ул. С.Платонова, 1
5
27.2
км
Тусулгэ (Крест-Кытыл)
Намский р-н, с. Крест-Кытыл, Охлопкова, 9
5
41.4
км
Cinema-Hom (Кысыл-Сыр)
Намский р-н, с. Кысыл-Сыр, Северная, 1
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
