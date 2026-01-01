Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска Кинотеатры Осикат (Хонуу) Расписание сеансов кинотеатра «Осикат (Хонуу)»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса) комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
На помощь!
На помощь! ужасы, триллер 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
121 км
Чумпу-Кытыл (Чумпу-Кытыл) Момский р-н, с. Чумпу-Кытыл, Центральная, 29
5
316 км
Табалаах (Улахан-Кюель) Верхоянский р-н, с. Улахан-Кюель, Потаповой
5
356 км
Муус-Хайа (Томтор) Оймяконский р-н, с. Томтор, Обручева, 14
5
358 км
Адыча (Бетенкес) Верхоянский р-н, с. Бетенкес, Южная, 12/2
5
369 км
Сордоннох Синема Оймяконский р-н, с. Орто-Балаган, Центральная, 11
5
502 км
Инди (Чокурдах) Аллаиховский р-н, пос. Чокурдах, Ленина, 2
5
