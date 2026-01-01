Оповещения от Киноафиши
Осикат (Хонуу)
Кинотеатр Осикат (Хонуу) (Якутск) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
121
км
Чумпу-Кытыл (Чумпу-Кытыл)
Момский р-н, с. Чумпу-Кытыл, Центральная, 29
5
316
км
Табалаах (Улахан-Кюель)
Верхоянский р-н, с. Улахан-Кюель, Потаповой
5
356
км
Муус-Хайа (Томтор)
Оймяконский р-н, с. Томтор, Обручева, 14
5
358
км
Адыча (Бетенкес)
Верхоянский р-н, с. Бетенкес, Южная, 12/2
5
369
км
Сордоннох Синема
Оймяконский р-н, с. Орто-Балаган, Центральная, 11
5
502
км
Инди (Чокурдах)
Аллаиховский р-н, пос. Чокурдах, Ленина, 2
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
