Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Баягантай (Крест-Хальджай)
Расписание сеансов кинотеатра «Баягантай (Крест-Хальджай)»
Расписание сеансов кинотеатра «Баягантай (Крест-Хальджай)»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
На помощь!
ужасы, триллер
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
