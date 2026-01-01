Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Баягантай (Крест-Хальджай) (Якутск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

77.6 км
Кинозал ДК «Айылгы» (Чычымах) Таттинский р-н, с. Чычымах, Школьная, 4
5
83 км
Томтор (Томтор) Таттинский р-н, с. Томтор, Братьев Малгиных, 2/5
5
118 км
Кинозал ДНТ им. Васильева (Мырыла) Чурапчинский р-н, с. Мырыла, Амгинская, 55
5
127 км
Туьулгэ Кытаанах (Килянки) Чурапчинский р-н, с. Килянки, Дорожная, 14, корп. 3
5
147 км
Кинозал ДНТ им. Дьячковского (Мындагай) Чурапчинский р-н, с. Мындагай, Ленина, 10
5
151 км
Долун (Дябыла) Чурапчинский р-н, с. Дябыла, Комсомольская, 3
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
