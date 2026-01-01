Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Кинотеатры
Кинозал СКЦ «Алгыс» (Кутана)
Расписание сеансов кинотеатра «Кинозал СКЦ «Алгыс» (Кутана)»
Расписание сеансов кинотеатра «Кинозал СКЦ «Алгыс» (Кутана)»
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О кинотеатре
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Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
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Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
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Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминал, триллер
2006, США
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Зверолюция
анимация
2026, Испания
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Обсессия
ужасы
2025, США
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Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
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Пропасть
триллер
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Сайылыкка...(в летнике)
комедия
2026, Россия
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Кассандра
триллер
2026, Кыргызстан
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
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Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
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Кинотеатры рядом
15.9
км
Сиэйэ (Шея)
Сунтарский р-н, с. Шея, Советская, 25
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Липа Cinema (Эльгяй)
Сунтарский р-н, с. Эльгяй, Комсомольская, 1
5
61.8
км
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Папанина ул, 40, Сунтар, Респ. Саха (Якутия)
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Кинозал УЦНТ им. Зверева — Кыыл Уола (Сунтар)
Сунтарский р-н, с. Сунтар, Вилюйская, 32
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72.4
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Кинозал СКЦ «Кыталык» (Тойбохой)
Сунтарский р-н, с. Тойбохой, Октябрьская, 41, корп. 1
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90
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Кинозал СКЦ «Айыллаан» (Сарданга)
Сунтарский р-н, с. Сарданга, Мира, 45
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Сайылыкка...(в летнике)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кассандра
Отзывы
2026, Кыргызстан, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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