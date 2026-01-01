Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска
Кинозал СКЦ «Айыллаан» (Сарданга)
Кинотеатр Кинозал СКЦ «Айыллаан» (Сарданга) (Якутск) на карте
35.8
км
Кинозал СКЦ «Кыталык» (Тойбохой)
Сунтарский р-н, с. Тойбохой, Октябрьская, 41, корп. 1
5
35.8
км
Партизан
Папанина ул, 40, Сунтар, Респ. Саха (Якутия)
5
36.3
км
Кинозал УЦНТ им. Зверева — Кыыл Уола (Сунтар)
Сунтарский р-н, с. Сунтар, Вилюйская, 32
5
64
км
Липа Cinema (Эльгяй)
Сунтарский р-н, с. Эльгяй, Комсомольская, 1
5
90
км
Кинозал СКЦ «Алгыс» (Кутана)
Сунтарский р-н, с. Кутана, Владимира Крыжановского, 32
5
105
км
Сиэйэ (Шея)
Сунтарский р-н, с. Шея, Советская, 25
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Граница
Отзывы
2025, Россия, ужасы
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
98% на Rotten Tomatoes и премии «Эмми» и «Золотой глобус»: Netflix показал тизер второго сезона «Грызни» (видео)
«Напряжение, насилие, эротика и взрывы»: критики уже посмотрели фильм по «Острым козырькам» и вот какой вывод сделали
Если понравился «Хрустальный», не пропустите: 6 марта стартовал сериал «На льду» — вот график выхода всех 9 серий
Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину
Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США
«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах
Зумеры написали 5 отзывов на фильмы СССР: только знатоки поймут, что за картина похожа на «Пункт назначения» (тест)
«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра
География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)
Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое
Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео
