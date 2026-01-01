Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Сордоннох Синема
Расписание сеансов кинотеатра «Сордоннох Синема»
Расписание сеансов кинотеатра «Сордоннох Синема»
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
На помощь!
ужасы, триллер
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
42.1
км
Муус-Хайа (Томтор)
Оймяконский р-н, с. Томтор, Обручева, 14
5
250
км
Чумпу-Кытыл (Чумпу-Кытыл)
Момский р-н, с. Чумпу-Кытыл, Центральная, 29
5
369
км
Осикат (Хонуу)
Момский р-н, с. Хонуу, Молодежная, 4/1
5
483
км
Баягантай (Крест-Хальджай)
Томпонский р-н, с. Крест-Хальджай, Центральная, 27
5
509
км
Кинозал ДК «Айылгы» (Чычымах)
Таттинский р-н, с. Чычымах, Школьная, 4
5
554
км
Кинозал ДНТ им. Васильева (Мырыла)
Чурапчинский р-н, с. Мырыла, Амгинская, 55
5
