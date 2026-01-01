Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Сордоннох Синема (Якутск) на карте

Кинотеатр Сордоннох Синема (Якутск) на карте

Кинотеатр Сордоннох Синема (Якутск) на карте Вся информация о кинотеатре
42.1 км
Муус-Хайа (Томтор) Оймяконский р-н, с. Томтор, Обручева, 14
5
250 км
Чумпу-Кытыл (Чумпу-Кытыл) Момский р-н, с. Чумпу-Кытыл, Центральная, 29
5
369 км
Осикат (Хонуу) Момский р-н, с. Хонуу, Молодежная, 4/1
5
483 км
Баягантай (Крест-Хальджай) Томпонский р-н, с. Крест-Хальджай, Центральная, 27
5
509 км
Кинозал ДК «Айылгы» (Чычымах) Таттинский р-н, с. Чычымах, Школьная, 4
5
554 км
Кинозал ДНТ им. Васильева (Мырыла) Чурапчинский р-н, с. Мырыла, Амгинская, 55
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
