Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Сордоннох Синема
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
42.1
км
Муус-Хайа (Томтор)
Оймяконский р-н, с. Томтор, Обручева, 14
5
250
км
Чумпу-Кытыл (Чумпу-Кытыл)
Момский р-н, с. Чумпу-Кытыл, Центральная, 29
5
369
км
Осикат (Хонуу)
Момский р-н, с. Хонуу, Молодежная, 4/1
5
483
км
Баягантай (Крест-Хальджай)
Томпонский р-н, с. Крест-Хальджай, Центральная, 27
5
509
км
Кинозал ДК «Айылгы» (Чычымах)
Таттинский р-н, с. Чычымах, Школьная, 4
5
554
км
Кинозал ДНТ им. Васильева (Мырыла)
Чурапчинский р-н, с. Мырыла, Амгинская, 55
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
