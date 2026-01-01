Оповещения от Киноафиши
Кинозал УЦНТ им. Зверева — Кыыл Уола (Сунтар)
Расписание сеансов кинотеатра «Кинозал УЦНТ им. Зверева — Кыыл Уола (Сунтар)»
Расписание сеансов кинотеатра «Кинозал УЦНТ им. Зверева — Кыыл Уола (Сунтар)»
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
На помощь!
ужасы, триллер
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
700
метров
Партизан
Папанина ул, 40, Сунтар, Респ. Саха (Якутия)
5
36.1
км
Липа Cinema (Эльгяй)
Сунтарский р-н, с. Эльгяй, Комсомольская, 1
5
36.3
км
Кинозал СКЦ «Айыллаан» (Сарданга)
Сунтарский р-н, с. Сарданга, Мира, 45
5
46.9
км
Кинозал СКЦ «Кыталык» (Тойбохой)
Сунтарский р-н, с. Тойбохой, Октябрьская, 41, корп. 1
5
61.8
км
Кинозал СКЦ «Алгыс» (Кутана)
Сунтарский р-н, с. Кутана, Владимира Крыжановского, 32
5
77.8
км
Сиэйэ (Шея)
Сунтарский р-н, с. Шея, Советская, 25
5
