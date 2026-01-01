Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска
Кинозал УЦНТ им. Зверева — Кыыл Уола (Сунтар)
Кинотеатр Кинозал УЦНТ им. Зверева — Кыыл Уола (Сунтар) (Якутск) на карте
Кинотеатр Кинозал УЦНТ им. Зверева — Кыыл Уола (Сунтар) (Якутск) на карте
Карта
Кинотеатр Кинозал УЦНТ им. Зверева — Кыыл Уола (Сунтар) (Якутск) на карте
700
метров
Партизан
Папанина ул, 40, Сунтар, Респ. Саха (Якутия)
5
36.1
км
Липа Cinema (Эльгяй)
Сунтарский р-н, с. Эльгяй, Комсомольская, 1
5
36.3
км
Кинозал СКЦ «Айыллаан» (Сарданга)
Сунтарский р-н, с. Сарданга, Мира, 45
5
46.9
км
Кинозал СКЦ «Кыталык» (Тойбохой)
Сунтарский р-н, с. Тойбохой, Октябрьская, 41, корп. 1
5
61.8
км
Кинозал СКЦ «Алгыс» (Кутана)
Сунтарский р-н, с. Кутана, Владимира Крыжановского, 32
5
77.8
км
Сиэйэ (Шея)
Сунтарский р-н, с. Шея, Советская, 25
5
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
