Киноафиша Якутска Кинотеатры Угуйаан (Аргас) Кинотеатр Угуйаан (Аргас) (Якутск) на карте

Кинотеатр Угуйаан (Аргас) (Якутск) на карте

Кинотеатр Угуйаан (Аргас) (Якутск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

43.4 км
Сайдам (Кобяй) Кобяйский р-н, с. Кобяй, Терехова, 6/2
5
85.1 км
Кинозал ЦКР «Тускул» им. Борисова (Чагда) Кобяйский р-н, с. Чагда, Северная, 1, корп. 1
5
123 км
Сарыал (Мастах) Кобяйский р-н, с. Мастах, Советская, 20
5
137 км
Сайылык (Сайылык) Кобяйский р-н, с. Сайылык, Октябрьская, 47
5
160 км
Тымпы Синема (Тымпы) Вилюйский р-н, с. Тымпы, Коммунаров, 13
5
178 км
Асыма Cinema (Асыма) Горный р-н, с. Асыма, Чэмпи, 2
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
