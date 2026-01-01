Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Якутск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Угуйаан (Аргас)
Кинотеатр Угуйаан (Аргас) (Якутск) на карте
Кинотеатр Угуйаан (Аргас) (Якутск) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр Угуйаан (Аргас) (Якутск) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
43.4
км
Сайдам (Кобяй)
Кобяйский р-н, с. Кобяй, Терехова, 6/2
5
85.1
км
Кинозал ЦКР «Тускул» им. Борисова (Чагда)
Кобяйский р-н, с. Чагда, Северная, 1, корп. 1
5
123
км
Сарыал (Мастах)
Кобяйский р-н, с. Мастах, Советская, 20
5
137
км
Сайылык (Сайылык)
Кобяйский р-н, с. Сайылык, Октябрьская, 47
5
160
км
Тымпы Синема (Тымпы)
Вилюйский р-н, с. Тымпы, Коммунаров, 13
5
178
км
Асыма Cinema (Асыма)
Горный р-н, с. Асыма, Чэмпи, 2
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Один из России, второй из Японии, третий из Канады: 3 детектива, которые легко «съедаются» за вечер
В Турции такого не было: 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оскандалился еще до начала
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667