Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Кинозал Магасского ЦКиД (Харбала)
Кинотеатр Кинозал Магасского ЦКиД (Харбала) (Якутск) на карте
О кинотеатре
Расписание
Карта
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
32.4
км
Элма (Сайылык)
Верхневилюйский р-н, с. Сайылык, Степанова-Бучугураса, 1
5
48.6
км
Кыталык (Дюллюкю)
Верхневилюйский р-н, с. Дюллюкю, Будургэй, 1
5
65.4
км
Киномания (Хоро)
Верхневилюйский р-н, с. Хоро, Булгунньахтах, 3
5
69.4
км
Тускул (Тосу)
Вилюйский р-н, с. Тосу, Октябрьская, 1
5
72
км
Сэргэх (Оросу)
Верхневилюйский р-н, с. Оросу, Набережная, 23
5
72.4
км
Кинозал Тамалаканского ДК (Тамалакан)
Верхневилюйский р-н, с. Тамалакан, Семена Руфова, 17
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
«Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова
Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
