Киноафиша Якутска Кинотеатры Асыма Cinema (Асыма) Расписание сеансов кинотеатра «Асыма Cinema (Асыма)»

Расписание сеансов кинотеатра «Асыма Cinema (Асыма)»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса) комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
На помощь!
На помощь! ужасы, триллер 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Горничная
Горничная триллер 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
53.7 км
Кырсаада Синема (Дикимдя) Горный р-н, с. Дикимдя, Ленина, 13
5
77.9 км
Одуну Синема (Магарас) Горный р-н, с. Магарас, Октябрьская, 10
5
127 км
Кинозал ЦКР «Тускул» им. Борисова (Чагда) Кобяйский р-н, с. Чагда, Северная, 1, корп. 1
5
135 км
Сайдам (Кобяй) Кобяйский р-н, с. Кобяй, Терехова, 6/2
5
146 км
Аартык Синема (Улахан-Ан) Хангаласский р-н, с. Улахан-Ан, Братьев Трофимовых, 1
5
159 км
Булгун Синема (Булгунняхтах) Хангаласский р-н, с. Булгунняхтах, Советская, 78
5
