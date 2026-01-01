Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Кинозал ЭКЦ «Гарпан» (Батагай-Алыта)
Кинотеатр Кинозал ЭКЦ «Гарпан» (Батагай-Алыта) (Якутск) на карте
Кинотеатр Кинозал ЭКЦ «Гарпан» (Батагай-Алыта) (Якутск) на карте
Кинотеатры рядом
220
км
Адыча (Бетенкес)
Верхоянский р-н, с. Бетенкес, Южная, 12/2
5
261
км
Табалаах (Улахан-Кюель)
Верхоянский р-н, с. Улахан-Кюель, Потаповой
5
324
км
So beye films (Жиганск)
с. Жиганск, Кычкина, 9
5
461
км
Угуйаан (Аргас)
Кобяйский р-н, с. Аргас, Иванова, 12а
5
503
км
Сайдам (Кобяй)
Кобяйский р-н, с. Кобяй, Терехова, 6/2
5
531
км
Сайылык (Сайылык)
Кобяйский р-н, с. Сайылык, Октябрьская, 47
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Граница
Отзывы
2025, Россия, ужасы
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
98% на Rotten Tomatoes и премии «Эмми» и «Золотой глобус»: Netflix показал тизер второго сезона «Грызни» (видео)
Карми больше не готовит: пятый сезон станет для «Медведя» последним
Если понравился «Хрустальный», не пропустите: 6 марта стартовал сериал «На льду» — вот график выхода всех 9 серий
Зумеры написали 5 отзывов на фильмы СССР: только знатоки поймут, что за картина похожа на «Пункт назначения» (тест)
«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах
«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра
«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят
Нашли серию «Маши и Медведя», которую оценят даже взрослые: набрала 7.7 балла, а Мишу после нее советуют «отправить в отпуск»
Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении
Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео
Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом
