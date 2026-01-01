Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Самыртай Синема (Качикатцы)»

Расписание сеансов кинотеатра «Самыртай Синема (Качикатцы)»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Крик 7
Крик 7 ужасы, детектив, триллер 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса) комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Граница
Граница ужасы 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
16 км
Булгун Синема (Булгунняхтах) Хангаласский р-н, с. Булгунняхтах, Советская, 78
5
20.8 км
Синемания ДК "Саргы Тюсюлгэтэ"
5
27.1 км
Ой киинэ (Ой) Хангаласский р-н, с. Ой, Ленина, 65
5
36.8 км
Аартык Синема (Улахан-Ан) Хангаласский р-н, с. Улахан-Ан, Братьев Трофимовых, 1
5
51 км
Эркээни (Техтюр) Хангаласский р-н, с. Техтюр, Эркээни, 1
5
69 км
Кедр (Табага) с. Табага, Строительная, 12
5
