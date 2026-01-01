Кладете лаврушку только в суп? Обязательно добавьте 3 листа в стиральную машинку с вещами — еще спасибо скажете

Почему Рошаль пьет кипяток без чая или кофе: узнал в молодости, повторяет каждое утро в свои 93 года

Есть и не толстеть: наконец-то нашлась идеальная замена конфетам — так же вкусно, а калорий в 3 раза меньше

Новый ответ «Невскому» и «Первому отделу»? Шпионский сериал из 5 эпизодов 2026 года уже называют находкой для любителей детективов

Если пропустили эти новинки, самое время наверстать: 8 российских сериалов 2026 года, которые обсуждают миллионы

Что случилось с Джоном Сноу после смерти Дейнерис? HBO решили показать в новом сериале — но есть один серьезный нюанс

3 сериала отлично заходят после работы: №1 сравнивают с «Побегом» и «Лостом» — зрители считают его идеальным

«Скрытый шедевр!»: корейцы взяли сюжет «Бумажного дома» и превратили его в один из лучших сериалов Netflix — рейтинг 7,5 тому подтверждение

3 сезон «Дом дракона» показали избранным: размах и эпик уровня «Игры престолов», но есть и тревожный звоночек

«Я буду падать, падать и падать, но когда я встану — упадут все... и пройдут этот тест»: сможете вспомнить, кто сказал эти фразы в «Великолепном веке»?