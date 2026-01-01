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Скоро в прокате «Холоп 3»
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Ayar Cinema (Малыкай)
Расписание сеансов кинотеатра «Ayar Cinema (Малыкай)»
Расписание сеансов кинотеатра «Ayar Cinema (Малыкай)»
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О кинотеатре
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Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
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Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
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Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминал, триллер
2006, США
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Зверолюция
анимация
2026, Испания
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Обсессия
ужасы
2025, США
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Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
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Пропасть
триллер
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Сайылыкка...(в летнике)
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кассандра
триллер
2026, Кыргызстан
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
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Кинозал ДНТ «Тойук» им. Гаврильева (Ынахсыт)
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Липа Cinema (Эльгяй)
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Кинозал СКЦ «Кыталык» (Тойбохой)
Сунтарский р-н, с. Тойбохой, Октябрьская, 41, корп. 1
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В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Сайылыкка...(в летнике)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кассандра
Отзывы
2026, Кыргызстан, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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